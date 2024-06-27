"Тольяттиазот" планирует увеличить производство аммиака и карбамида

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - АО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) собирается к 2035 году увеличить производство аммиака с 3,5 млн тонн до 4 млн тонн в год (рост на 14%), карбамида - с 1,76 млн тонн до 3,9 млн тонн (рост в 2,2 раза). Это, согласно годовому отчету, предусмотрено утвержденной стратегией развития предприятия на 2024-2035 годы.

Предусмотрено также развитие продуктового портфеля за счет переработки карбамида и аммиака в продукты с большей добавленной стоимостью.

Предприятие может направить более 150 млрд рублей на развитие до 2035 года.

В рамках стратегии рассматривается возможность строительства 4-го и 5-го агрегатов карбамида мощностью по 850 тыс. тонн в год каждый (capex в проекты оценивается в 44,02 млрд рублей и в 45,2 млрд рублей соответственно), агрегатов азотной кислоты мощностью 690 тыс. тонн в год (capex 11,4 млрд рублей), аммиачной селитры мощностью 786 тыс. тонн в год и карбамидо-аммиачной смеси (КАС) мощностью 500 тыс. тонн в год (capex в проекты 25,2 млрд рублей), меламина мощностью 200 тыс. тонн в год (capex 27 млрд рублей) и NPK мощностью 100 тыс. тонн в год (capex 350 млн рублей).

В отчете ТОАЗа говорится, что в текущем году компания сосредоточит внимание, в частности, на производстве и продаже реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (AdBlue, выпуск начался весной текущего года - ИФ), реконструкции склада хранения и отгрузки метанола с наливной эстакады, расширении системы налива аммиака в железнодорожные цистерны.

В 2023 году ТОАЗ выработал 1,64 млн тонн карбамида, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году, выпуск аммиака увеличен на 13,4%, до 1,601 млн тонн.

В 2021 году ТОАЗ выпустил 913 тыс. тонн карбамида и 3,051 млн тонн аммиака. Показатель того года по производству аммиака стал рекордным за всю деятельность предприятия, по карбамиду - вторым, уступив выработке в 915 тыс. тонн в 1990 году. За 2022 год показатели оперативно не раскрывались.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3,5 млн тонн аммиака на семи крупнотоннажных агрегатах и 1,76 млн тонн карбамида в год на трех агрегатах (агрегат карбамида №3 мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки принят в промышленную эксплуатацию в декабре 2023 года). В настоящее время в активной стадии строительства находится терминал по перевалке аммиака в морском порту Тамань.