ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это примерно пара тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,9 млн унций (около 2,33 тыс. тонн) на $151,5 млрд. На начало года этот показатель составлял 75 млн унций на $155,9 млрд. В натуральном выражении снижение было незначительным, на десятую долю процента, в стоимостном - на 2,8%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. Сокращение объема золота в резервах РФ часто бывает связано с выпуском золотых монет.