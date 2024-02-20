Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это примерно пара тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,9 млн унций (около 2,33 тыс. тонн) на $151,5 млрд. На начало года этот показатель составлял 75 млн унций на $155,9 млрд. В натуральном выражении снижение было незначительным, на десятую долю процента, в стоимостном - на 2,8%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. Сокращение объема золота в резервах РФ часто бывает связано с выпуском золотых монет.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

Суд удовлетворил иск Сбербанка к его бывшей украинской "дочке" на 74 млн рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });