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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Акции Amazon.com войдут в состав индекса Dow Jones с 26 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. войдет в состав индекса 30 крупнейших компаний США Dow Jones Industrial Average вместо аптечной сети Walgreens Boots Alliance.

Изменения в составе индекса вступят в силу до начала торгов 26 февраля, говорится в сообщении индексного провайдера S&P Dow Jones Indices.

Включение акций Amazon.com в Dow Jones отражает "меняющийся характер американской экономики и увеличит вес розничной торговли" в индикаторе, отмечается в сообщении.

S&P Dow Jones Indices меняет состав Dow Jones впервые с августа 2020 года, отмечает Market Watch.

Кроме того, с 26 февраля акции Uber Technologies Inc. будут включены в индекс Dow Jones Transportation Average, где они сменят JetBlue Airways Corp.

Акции Amazon.com подорожали на 1,3% на дополнительных торгах во вторник, Uber Technologies - на 0,6%, Walgreens Boots Alliance - подешевели почти на 3%, JetBlue Airways - на 0,1%.

Amazon Dow Jones Walgreens Boots Alliance Uber Technologies JetBlue
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