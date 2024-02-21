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Суд ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении основателя OR Group

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении основателя OR Group, индивидуального предпринимателя Антона Титова, сообщается в судебной картотеке.

Текст решения пока не опубликован, сроки процедуры не уточняются.

Согласно материалам, инициатором банкротства стал ВТБ, который в октябре 2022 года обратился в суд с соответствующим иском. Заявление подано в связи с просроченной задолженностью по кредиту в размере 825,7 млн рублей, его рассмотрение неоднократно откладывалось.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года к делу о банкротстве Титова присоединился Сбербанк с требованиями на 1,3 млрд рублей, речь также идёт о просроченной задолженности. Суд тогда принял заявление Сбербанка к производству и постановил рассмотреть его в порядке очерёдности, конкретной даты назначено не было.

Сообщалось также, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк являются основными банками-кредиторами OR Group и истцами в делах о банкротстве компаний группы.

Арбитражный суд Москвы в 2023 году ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group) по заявлению Промсвязьбанка, требования которого включены в реестр в сумме 1,7 млрд рублей. Кроме того, по заявлению Сбербанка введено наблюдение в отношении ООО "Фабрика С-Теп" (г.Бердск, актив OR Group), ООО "Дизайн студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров, входит в OR Group) и ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года), требования банка в сумме 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра кредиторов каждой из компаний.

На рассмотрении арбитражных судов РФ находятся заявления о банкротстве ООО "Арифметика" (микрокредитная компания OR Group).

Согласно материалам картотеки арбитражных судов РФ, в феврале ВТБ вошёл в третью очередь реестра кредиторов "Дизайн студии" с требованиями более 4,5 млрд рублей (4,176 млрд рублей - основной долг, остальное - комиссия, проценты и неустойка). Также в феврале требования ВТБ в сумме более 5,7 млрд рублей были включены в третью очередь реестра "ОР", в том числе более 5,2 млрд рублей - основной долг, ещё более 506 млн рублей - неустойка. Отмечается, что требования ВТБ на 5,4 млрд рублей к "ОР" обеспечены залогом имущества.

В третью очередь реестра кредиторов фабрики "С-Теп" требования ВТБ включены в сумме 1,188 млрд рублей, практически вся сумма (почти 1,125 млрд рублей) обеспечена залогом имущества.

В свою очередь, Промсвязьбанк в феврале вошёл в третью очередь реестра "Дизайн студии" и "ОР" с требованиями по 1,7 млрд рублей.

Кроме того, в третью очередь реестра "ОР" включены требования ООО "Совкомбанк факторинг" на сумму почти 451 млн рублей, в том числе более 285 млн рублей - задолженность по возврату финансирования, остальное - вознаграждение за факторинговое обслуживание.

OR Group Антон Титов
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