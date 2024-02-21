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"Мосбиржа" проводит повторный дискретный аукцион для расписок Qiwi

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит повторный дискретный аукцион для американских депозитарных расписок Qiwi в период с 12:24 до 12:54 в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20% по отношению к моменту начала первого дискретного аукциона.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения второго дискретного аукциона стоимость расписок компании составила 289,5 рубля за штуку (-39,7% к закрытию торгов 20 февраля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 12:24 составил 1,143 млрд рублей.

На пике падения котировки американских депозитарных расписок Qiwi опускались до 240,5 рубля за штуку (-49,9%) после очередного расширения биржей ценового диапазона колебаний для данных ценных бумаг; лишь после этого на рынке появился осторожный спрос, и стоимость расписок смогла немного отскочить вверх в рамках коррекции.

Заметное падение цены расписок Qiwi отмечается с самого начала торгов 21 февраля на новостях об отзыве лицензии у Киви банка.

Это первый отзыв лицензии у банка за последние полтора года и второй с конца февраля 2022 года. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у банка в августе 2022 года, тогда ее лишился Кросна-банк.

По данным ЦБ, Киви банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений",- отмечает ЦБ.

Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.

Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Qiwi Киви банк Мосбиржа
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