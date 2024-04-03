Больше 53% авиарейсов по России осуществляются без пересадки в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России за счет расширения сети аэропортов выросла доля авиарейсов между городами без пересадки в Москве, сейчас это больше 53% всех внутренних авиаперевозок, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"Повышение связанности и транспортной доступности внутри нашей большой страны является стратегическим приоритетом. Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но и активно вели модернизацию аэродромов в регионах", - сказал он.

По словам премьера, за прошлый год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске. В начале этого года выполнены первые этапы работ в Кемерове и поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга, завершено строительство в Томске.

"Люди уже пользуются преимуществами более коротких и удобных маршрутов. Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве", - сказал он.

Он пообещал, что в ближайшие шесть лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов, на эти цели правительство направит четверть триллиона рублей.