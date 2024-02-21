Розничный портфель кредитов банков РФ в январе замедлил рост до 0,7%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Корпоративный кредитный портфель банков РФ в январе практически не изменился (-0,01%) по сравнению с активным ростом в декабре 2023 года (+1,8%), розничный портфель замедлил прирост до 0,7% с 1,7%. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, на динамику корпоративных кредитов влияет сезонность в финансировании госрасходов. Поскольку значительная часть госконтрактов оплачивается в конце года, в январе после поступления бюджетных средств потребность компаний в оборотных кредитах снижается. Дополнительно кредитование сдерживалось ужесточением кредитных условий (вслед за декабрьским ростом ключевой ставки до 16%).

И рублевые, и валютные кредиты в январе показали слабую динамику. При этом кредиты в рублях немного выросли (+36 млрд рублей, +0,1%), а в валюте – сократились (-44 млрд рублей, $0,5 млрд).

ЦБ прогнозирует, что в 2024 году корпоративное кредитование замедлится до 6-11%. Сдерживать рост будут жесткие денежно-кредитные условия, а также необходимость соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ).