Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом рублевых цен большинства blue chips в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $83 за баррель), сдерживающим фактором для "быков" остаются ожидания объявления Западом в ближайшие выходные новых антироссийских санкций. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-0,7%, при этом лидерами подъема выступили акции Polymetal (+10,7%), отскочившие вверх после нескольких дней снижения.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3155,14 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1075,2 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 92,35 рубля (-0,2 рубля).

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной – 13-й – пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Подорожали акции Polymetal (+10,7%), "Яндекса" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%), расписки OZON (+1,1%), бумаги ВТБ (+1%), "ММК" (+1%), "Магнита" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,1% "префы"), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи накануне в очередной раз "примагнитило" к нижней границе широкого диапазона на фоне новостей о риске новых антироссийских санкций, к тому же их объявление попадает на период длинных выходных в России. Возможно, после переоценки риска "страсти поулягутся", и на следующей неделе рынок будет восстанавливаться, ведь российские компании продолжают зарабатывать деньги, полагают эксперты.

На длинном горизонте пока ничего не меняется: в 2024 году индекс МосБиржи будет торговаться выше 3650 пунктов, а снижение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно скажется на котировках акций, полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечают аналитики "Финама", на азиатских торгах в четверг отмечается хороший спрос на технологические акции после того, как отчетность американской Nvidia оказалась лучше ожиданий. Последние протоколы заседания FOMC еще раз подтвердили осторожный подход Федеральной резервной системы к вопросу раннего снижения ставки.

Японский индекс акций Nikkei 225 обновил исторический максимум, превысив 39 тыс. пунктов (предыдущий максимум 38957,44 пункта был зафиксирован 29 декабря 1989 года). Однако настроения на азиатском рынке немного ухудшились из-за неуверенности инвесторов на китайских фондовых рынках, которые ожидают новых экономических стимулов, а не ограничений в торгах, отмечают эксперты.

Российский рынок акций на неделе пережил стадию коррекции на фоне усиления санкционных рисков. Алкогольная группа "Кристалл" определила цену акций в рамках IPO на уровне 9,5 руб. за штуку, что соответствует верхнему пределу ценового диапазона. В рамках IPO будет размещено 125 млн акций допэмиссии. Торги акциями ПАО "АГ Кристалл" начнутся на Московской бирже в четверг в 16:00 с тикером KLVZ, напомнили аналитики "Финама".

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,3%: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,1%, в то время как Nasdaq (-0,3%) опустился по итогам третьей сессии подряд.

Протокол январского заседания Федеральной резервной системы выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.

Большинство руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении. Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%, говорится в протоколе.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 30% возможность уменьшения стоимости заимствований Федрезервом в мае и в 80% в июне. Теперь они ждут, что ФРС проведет всего четыре снижения ставки до конца текущего года. До январского заседания прогнозировалось шесть сокращений начиная с марта, отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-1,6% во главе с фьючерсами на Nasdaq).

Хорошая отчетность американской Nvidia способствует подъему котировок акций компаний технологического сектора.

Банк Южной Кореи в четверг оставил базовую ставку на уровне 3,5% годовых по итогам девятого заседания подряд. Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков. Руководство ЦБ сохранило прогноз роста ВВП страны в 2024 году на уровне 2,1%, инфляции - 2,6%, базовой инфляции - 2,2%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, наметившийся накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 в четверг составила $83,25 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне), апрельская цена WTI - $78,15 за баррель (+0,3% и +1,1% в среду).

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы. Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.