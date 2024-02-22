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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

ЕС в IV квартале 2023 года снизил импорт нефти из РФ до 3%, газа - до 13%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза снизили импорт нефти и нефтепродуктов из России с 28% от общего приобретаемого объема в четвертом квартале 2021 года до 3% в конце прошлого года.

Согласно сообщению статистического управления Евросоюза (Евростат), крупнейшими поставщиками для ЕС в четвертом квартале 2023 года стали США, на долю которых пришлось 16%, Норвегия (11%) и Казахстан (9%). Далее идут Саудовская Аравия (7%), Ливия (6%), Ирак (6%) и Нигерия (6%). Годом ранее на Россию приходилось 15% от общего объема.

Доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась с 33% в конце 2021 года до 13% в последнем квартале прошлого года. Тут так же среди поставщиков лидируют США (22%), Норвегия (21%) и Алжир (18%).

ЕС Евросоюз Норвегия США
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