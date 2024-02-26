Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, за исключением испанского

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в пятницу выросли, за исключением испанского.

Инвесторы следили за квартальной отчетностью компаний, а также оценивали "ястребиные" заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,4% и обновил исторический максимум, достигнув 497,25 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 и германский DAX за день повысились на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 1,1%. При этом испанский IBEX 35 уменьшился на 0,1%.

По мнению члена управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель, риски того, что инфляция вновь начнет ускоряться, ослабели. Глава ЦБ Португалии Марио Сентено сказал, что ЕЦБ должен быть готов к идее снижения процентных ставок уже в марте.

Экономика Германии в четвертом квартале 2023 года снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным статистического агентства.

ВВП ФРГ с поправкой на число рабочих дней в октябре-декабре уменьшился на 0,2% относительно аналогичного периода 2022 года. Таким образом, германская экономика снизилась в годовом выражении по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии, отмечает Trading Economics. В последний раз рецессия в Германии фиксировалась в 2020-2021 гг.

Цена бумаг Standard Chartered выросла на 4,9% в пятницу. Британский банк, который активно работает в Азии, объявил buyback на сумму до $1 млрд, а также увеличил дивиденды в полтора раза - до $0,27 на акцию.

Бумаги итальянских банков Banco BPM и Mediobanca подорожали на 5,4% и 5,2% соответственно.

Аналитики Barclays улучшили рекомендацию для акций германского автопроизводителя Mercedes-Benz до "выше рынка" с "на уровне рынка", что вызвало подъем их котировок на 0,6%.

Стоимость других представителей автомобильной отрасли также повысилась: Porsche - на 1,7%, Stellantis - на 1,6%, Bayerische Motoren Werke AG и Volkswagen - на 1,3%, Daimler Truck - на 1,2%.

Кроме того, подорожали бумаги производителей товаров класса "люкс", включая Hermes International и Richemont - на 1,4%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,2%.

В то же время акции Deutsche Telekom подешевели на 1%. Германская телекоммуникационная компания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 8% - до 1,83 млрд евро, выручку - на 1,3%, до 29,37 млрд евро. Аналитики в среднем оценивали первый показатель на уровне 1,63 млрд евро, второй - 28,5 млрд евро. Скорректированная EBITDA увеличилась на 0,5% - до 10,01 млрд евро, в то время как ожидалось 10,07 млрд евро.

Цена бумаг BASF опустилась на 0,5%. Германская химическая компания объявила, что выплатит за 2023 год дивиденды в размере 3,4 евро на акцию, что соответствует уровню предыдущего года. BASF также анонсировала расширение программы сокращения расходов, что приведет к дополнительным увольнениям на предприятии в Людвигсхафене, крупнейшем производственном центре компании, сообщает MarketWatch.

Акции Allianz подешевели на 3,4%. Страховщик в октябре-декабре удвоил чистую прибыль (до 2,15 млрд евро), однако она оказалась хуже консенсус-прогноза.