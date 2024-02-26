Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли в пятницу, обновив рекорды, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию снижением.

По итогам недели Dow Jones поднялся на 1,3%, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq - на 1,4%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказала сильная финансовая отчетность Nvidia Corp. Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

Акции Nvidia в пятницу подорожали на 0,4%, а днем ранее - более чем на 16%.

"Были опасения, что отчетность Nvidia будет разочаровывающей, - отмечает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд. - Это могло бы привести к потере инвесторами уверенности в перспективах технологических компаний и спровоцировать негативную реакцию рынка".

"Однако кризиса удалось избежать, поскольку результаты Nvidia превзошли все прогнозы. Существенно более высокие, чем ожидалось, прибыль и выручка компании дают новый импульс ее акциям", - цитирует Моулда Market Watch.

Котировки бумаг IT-гигантов уверенно выросли в четверг вслед за Nvidia, однако в пятницу акции этих компаний в основном подешевели. Так, стоимость бумаг Apple Inc. уменьшилась на 1%, Microsoft Corp. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 0,1%.

Акции Rivian Automotive Inc. в пятницу упали в цене на 12% после 26%-ного обвала в четверг из-за слабых результатов и прогнозов производителя электромобилей.

Бумаги Warner Bros. Discovery Inc. подешевели на 9,9% по итогам торгов 23 февраля. Медиакомпания зафиксировала более крупный, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале, а ее выручка не оправдала прогнозов. Слабые результаты Warner Bros. связаны как со снижением рекламных доходов, так и с последствиями забастовки сценаристов и актеров.

Котировки акций финтех-компании Block Inc. и онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. в пятницу подскочили на 16,1% и 32,1% соответственно благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 62,42 пункта (0,16%) и составил 39131,53 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,77 пункта (0,03%) - до 5088,8 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 44,8 пункта (0,28%) и составил 15996,82 пункта.