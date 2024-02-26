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Alcoa купит австралийскую Alumina за $2,2 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминия Alcoa направил предложение о приобретении австралийского партнера Alumina, оценив компанию в 3,35 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд).

Alcoa предложила 0,02854 своей акции за бумагу Alumina, что предполагает премию в 13% по сравнению с котировками компании на закрытие торгов в прошлую пятницу, говорится в пресс-релизе Alcoa.

Совет директоров Alumina рекомендовал акционерам принять предложение. Инвестиционная компания Allan Gray Australia, владеющая 19,9% Alumina, уже выразила готовность продать свои акции.

Alumina и Alcoa являются партнерами в нескольких проектах. В частности, компании вместе владеют проектом Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), добывающим бокситы и глинозем.

Акции Alumina на торгах в Сиднее в понедельник подскочили на 6,9%. Капитализация Alcoa за последние три месяца выросла на 1,1%, до $4,76 млрд.

Alcoa Alumina США Австралия
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