Джейми Даймон впервые продал акции банка JPMorgan Chase

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон впервые продал акции этого банка.

22 февраля он реализовал более 683 тысяч бумаг на общую сумму $125 млн, согласно информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Акции продавались через трасты, средняя цена составила $182,73 за штуку. Жена Даймона Джудит Кент продала около 139 тысяч акций банка на $25,2 млн (средняя цена - $182,73).

В обоих случаях бумаги продавались в рамках так называемой программы Rule 10b5-1(c), предполагающей автоматическое проведение сделок при определенных условиях, что помогает избежать получения выгоды от использования инсайдерской информации.

На данный момент у Даймона остается около 312 тысяч акций JPMorgan Chase, которые принадлежат ему напрямую, еще 9 тысяч - в рамках пенсионной программы 401(k), 153 тысячи - через компанию с ограниченной ответственностью и 6,6 млн через трасты. Кент принадлежат 595 тысяч бумаг.

Программа Rule 10b5-1(c) Даймона рассчитана на продажу 1 млн акций и действует до 23 августа.