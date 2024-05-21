Джейми Даймон может покинуть JPMorgan раньше, чем планировалось

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Джейми Даймон, глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co., намекнул, что он может покинуть свой пост раньше, чем планировалось, пишет MarketWatch.

Накануне на мероприятии для инвесторов на вопрос о планах по поиску преемника Даймон ответил, что "срок теперь не составляет пять лет".

В 2021 году он получил специальный бонус на десятки миллионов долларов и неоднократно говорил, что планирует остаться в банке еще на пять лет.

Даймон занимает пост главного исполнительного директора JPMorgan с 2005 года. JPMorgan был основан свыше 200 лет назад, банк является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Объем активов под управлением банка составляет около $3,4 трлн, штат насчитывает свыше 300 тыс. человек.