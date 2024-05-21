Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 08:05

Джейми Даймон может покинуть JPMorgan раньше, чем планировалось

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Джейми Даймон, глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co., намекнул, что он может покинуть свой пост раньше, чем планировалось, пишет MarketWatch.

Накануне на мероприятии для инвесторов на вопрос о планах по поиску преемника Даймон ответил, что "срок теперь не составляет пять лет".

В 2021 году он получил специальный бонус на десятки миллионов долларов и неоднократно говорил, что планирует остаться в банке еще на пять лет.

Даймон занимает пост главного исполнительного директора JPMorgan с 2005 года. JPMorgan был основан свыше 200 лет назад, банк является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Объем активов под управлением банка составляет около $3,4 трлн, штат насчитывает свыше 300 тыс. человек.

JPMorgan Chase JPMorgan Джейми Даймон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

Brent подешевела до $83,19 за баррель

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Акции "Газпрома" упали к уровню октября 2022 г. на новостях о дивидендах

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

Путин провел совещание по ТЭК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });