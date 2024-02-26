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НТБ запустила товарные аукционы по закупке гороха и льна

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа) запустили товарные аукционы по закупке желтого гороха и коричневого льна с поставкой автомобильным транспортом в Азов (Ростовская область), сообщается в пресс-релизе биржи.

Заказчиком аукционов является торговый дом "РИФ" – один из крупнейших российских экспортеров зерна. В его планах – расширение спектра закупаемых на бирже культур и перечня базисов закупки.

"Биржевые аукционы на НТБ позволяют клиентам напрямую участвовать в торгах, получать открытую и прозрачную информацию о ценах заявок, сделок, спросе, предложении и объемах торгов в режиме реального времени", - сообщается в пресс-релизе.

НТБ проводит товарные аукционы с августа 2021 года. Сначала это были зерновые аукционы. Затем спектр продукции расширился за счет масличных культур, сахара, молока и молочной продукции. В 2023 году было продано около 1,5 млн тонн различной продукции.

НТБ была учреждена в июле 2002 года для организации биржевого товарного рынка группы Московская биржа. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В настоящее время организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров.

НТБ Национальная товарная биржа Московская биржа МосБиржа
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