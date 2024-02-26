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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Провайдер технологий для финуслуг FIS в IV квартале вернулся к прибыли

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская Fidelity National Information Services, провайдер технологий в сфере финансовых услуг, в четвертом квартале вернулась на прибыльный уровень.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $251 млн, или $0,42 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $17,37 млрд, или $29,28 на акцию, полученным за аналогичный период 2022 года. Слабый прошлогодний показатель был обусловлен значительными списаниями стоимости нематериальных активов.

Чистая прибыль от продолжающихся операций упала на 41% - до $64 млн.

Выручка от продолжающихся операций снизилась на 1% - до $2,447 млрд.

Совет директоров FIS утвердил квартальные дивиденды в размере $0,36 на обыкновенную акцию. Выплаты пройдут 22 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 8 марта.

Также компания расширила программу выкупа своих акций до "не менее $4 млрд" с ранее объявленных "не менее $3,5 млрд". Buyback будет действовать до конца 2024 года.

По итогам 2024 года FIS планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $4,66-4,76 на акцию при выручке в $10,1-10,15 млрд. Первый показатель незначительно превзошел средний прогноз аналитиков, в то время как оценка выручки совпала с ожиданиями, по данным FactSet.

Котировки акций FIS снижаются на 1,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 14,8% (до $38,1 млрд), в то время как индекс S&P 500 за тот же период прибавил 11,8%.

FIS - мировой лидер в области технологий финуслуг, предоставляя решения в сфере розничных и институциональных банковских услуг, платежей, рынков капитала, управления активами и пенсионного обеспечения. Компания работает с 95% ведущих банков мира.

FIS США
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