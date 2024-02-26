Банки РФ с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов ЦБ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Кредитные организации с 4 марта смогут досрочно возвращать полностью или частично средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более 1 дня, говорится в сообщении регулятора.

На досрочно возвращаемую сумму депозита будут начисляться проценты, равные ставке по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты.

Кредитным организациям необходимо заключить с ЦБ дополнительное соглашение.