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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Рубль в понедельник вырос к основным валютам перед февральской уплатой налогов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль подрос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат февраля.

Курс доллара США составил 92,37 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 48 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,99 руб./EUR1, подешевев на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,19 копейки, до 95,8 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,9 копейки - до 12,76 руб.

Комментарии экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным валютам днем по итогам торгов в понедельник в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов в среду, 28 февраля. В этот день им предстоит перечислить в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

Рубль нейтрально отреагировал на введение в действие новых антироссийских санкций, так как в значительной степени они уже были учтены рынком. В прошлую пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций, в который вошли 106 физлиц, 88 структур, а также более 70 наименований товаров и технологий.

Кроме того, под европейскими санкциями оказались четыре китайские компании и несколько военных предприятий Белоруссии. Среди физлиц в "черном списке", в частности, главы ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей, спикер парламента ДНР, министр обороны КНДР.

В свою очередь, США ввели антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Среди них посол России в Белоруссии Борис Грызлов и начальник колонии, в которой скончался оппозиционный политик Алексей Навальный. Под ограничения подпали "Мечел", ТМК и СУЭК, НСПК и ряд банков, ФГУП "НАМИ" и автопроизводитель Aurus, структура S7 по ремонту самолетов, Росгеология и другие.

Объявляя о санкциях, президент США Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

"Курс доллара завершил день вблизи 92,2 руб., преодолев верхнюю границу нашего целевого диапазона. Мы продолжаем ожидать планомерного ослабления рубля в ближайшей перспективе, но пока не торопимся вносить коррективы в наш прогнозный коридор (87,5-92,5 руб./$1.). Не исключаем, что после публикации протоколов заседания ЦБ или новых данных по экономике РФ нам придется пересмотреть прогнозный диапазон в сторону увеличения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Рубль сегодня резко укрепился по отношению к доллару США, торгуется у отметки 92 руб. Рост рубля связан со снижением неопределенности относительно ограничений со стороны ЕС и США. На текущей неделе некоторую поддержку курсу могут оказать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91-94 руб. за доллар США", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Основной причиной сегодняшнего укрепления российской валюты можно рассматривать подготовку к основным налоговым платежам в среду. Также не исключено, что позитива инвесторам в отношении рубля добавило то, что после введения нового пакета санкционных ограничений в очередной раз не реализовались инфраструктурные риски. Тем не менее, мы полагаем, что сегодняшним укреплением рубль полностью реализовал свой "налоговый потенциал", и оставшаяся конвертация валюты уже не окажет ему заметной поддержки. В ближайшие дни ожидаем восстановления позиций доллара вблизи 93 руб.", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса и предложения на рынке. Внимание инвесторов направлено, в частности, на Международную энергетическую неделю, которая начнется в Лондоне во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысилась на 0,55%, до $82,06 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,73%, до $77,04 за баррель.

Цены на нефть остаются в узком диапазоне в последние две недели. Опасения, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке, удерживают рынок от снижения, несмотря на сигналы роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в том числе, в США.

За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2% на фоне заявлений руководителей Федеральной резервной системы о том, что они не собираются спешить со снижением ключевой процентной ставки. Это вызвало укрепление доллара и негативно сказалось на котировках сырьевых товаров, включая нефть.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 февраля на 11,98 копейки, до 92,6321 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,49 копейки, до 100,1776 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 46,02 копейки по отношению к четвергу и составил 92,6473 руб./$1. В пятницу Московская биржа не работала, так как в России отмечался День защитника Отечества. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 18,47 копейки, подешевев до 92,5075 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 892,248 млн, из которых $627,257 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 264,991 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,79 копейки, до 100,1577 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 27,27 копейки, до 100,0929 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR797,125 млн, из которых EUR266,457 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR530,668 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 февраля осталась на прежнем уровне - 15,75% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в понедельник на 3 базисных пункта - до 15,95% годовых, на три месяца, напротив, поднялась на 3 базисных пункта - до 15,77% годовых, на шесть месяцев - прибавила 9 базисных пунктов и составила 14,82% годовых.

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