Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил позитивную динамику рублевых цен большинства blue chips на фоне оптимизма инвесторов в отношении умеренного санкционного давления Запада на Россию, а также подорожавшей нефти (Brent поднялась к $82,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4% на фоне укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3216,12 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1101,51 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 91,93 рубля (-0,44 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Московской биржи" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник сохранит восходящую динамику, индекс МосБиржи может достичь отметки 3240 пунктов на фоне неоправдавшихся опасений, связанных с новыми антироссийскими санкциями Запада. "С оптимизмом смотрим на акции нефтегазовых и ИТ-компаний. Не исключено, что сегодня лучше рынка могут быть также акции "Мечела", которые в последнее время сильно упали", - отмечает аналитик.

Бумаги компаний, подпавшие под ограничения США, проявили устойчивость (за исключением "префов" "Мечела"). Акции Сбербанка вновь поднялись выше отметки 290 руб., и вероятно продолжение роста в преддверии публикации финансовой отчетности банка 29 февраля. На этом фоне акции банка могут достичь "круглого" уровня 300 рублей, считает Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие дни не исключен дальнейший рост индекса МосБиржи к верхней границе горизонтального диапазона, которая проходит в районе 3290 пунктов.

Ключевым событием на неделе может стать отчет Сбербанка за 2023 год, учитывая высокий вес этих акций в индексе МосБиржи. Ближе к концу недели не исключена фиксация прибыли инвесторами после публикации отчета Сбербанка и возможное охлаждение настроений на фондовом рынке, полагают эксперты.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на китайском рынке акций во вторник сохранились опасения по поводу замедления экономики КНР, так как растут призывы к значительным бюджетным стимулам перед сессией законодателей в Пекине на следующей неделе. Недостаток стимулирования может вызвать нестабильность в китайской экономике, особенно в момент, когда мировые центральные банки сдвигают на более поздний период начало снижения ставок.

Российский фондовый рынок начал неделю с уверенного восстановления. Новые санкции США, введенные в минувшую пятницу, вряд ли критичны для большинства российских компаний, даже для тех, кто экспортирует основную часть своей продукции. Таким образом российский рынок акций показал устойчивость, и не ожидается, в том числе, серьезного падения рубля, считает эксперт.

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,4%, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания американского ЦБ. Goldman теперь ожидает, что ставка будет уменьшена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Данные министерства торговли США, обнародованные в понедельник, показали менее значительный, чем ожидалось, рост продаж новостроек в стране в прошлом месяце.

Продажи новых домов в Штатах в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с марта 2022 года. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 2%. В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%, по данным Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 на новости об ослаблении инфляции достиг исторического максимума, однако затем скорректировался вниз.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $82,68 за баррель (+0,2% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $77,74 за баррель (+0,2% и +1,4% в понедельник).

Повышение предложения нефти в этом году замедлится по сравнению с прошлым, полагает Международное энергетическое агентство.