ЦБ допустил снижение достаточности капитала значимых банков после стресс-теста на 2,9 п.п.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Результаты надзорного стресс-тестирования системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2023 году подтвердили способность большинства из них в значительной степени справиться со стрессом, заявила "Интерфакс" зампред Банка России Ольга Полякова.

По оценкам ЦБ, достаточность капитала СЗКО по итогам стресс-теста может снизиться суммарно на 2,9 п.п., но в целом будет на уровне 10,8%, значительно выше минимального значения норматива в 8%. При этом полученные оценки не учитывают доступные банкам мероприятия по восстановлению своей финансовой устойчивости - в случае их реализации стрессовый эффект на капитал оказался бы еще ниже.

Запас капитала банковского сектора на 1 января 2024 года составляет около 7,3 трлн рублей. "В целом банки готовы к восстановлению надбавок до целевых уровней. Этим послаблением сейчас пользуются менее десяти банков. С 1 января минимальный объем надбавок поддержания достаточности капитала составляет 0,25 п.п., и упомянутые банки соблюдают этот уровень с запасом - рисков возможного несоблюдения мы не видим", - сказала Полякова.

"Мы не делаем скидку на сложные времена, не закрываем глаза на проблемы. Стабильность финансовой системы остается для нас абсолютным приоритетом, поэтому мы своевременно выходим из послаблений, чтобы банки не разучились самостоятельно держаться на плаву. Большую часть мер поддержки мы уже отменили", - отметила она.

Банки с 2020 года должны были соблюдать надбавку в размере 2,5% за поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Таким образом, банки с универсальной лицензией должны были поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки - 3,5%.

ЦБ обнулил эти надбавки на весь 2023 год и установил 5-летний график их постепенного восстановления. С 2024 года надбавка за поддержание достаточности капитала была планово повышена до 0,25 п.п., значение надбавки за системную значимость осталось нулевым.