Китайские госфонды влили $57 млрд в фондовый рынок страны с начала года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайские госфонды с начала текущего года влили более 410 млрд юаней ($57 млрд) в фондовый рынок страны, чтобы поддержать его, говорится в обзоре UBS Group AG.

Подсчеты UBS основаны на анализе 54 китайских ETF. Более 75% вливаний пришлось на продукты, привязанные к фондовому индексу CSI 300, порядка 13% - к индексу CSI 500, отмечают в UBS.

Госфонды сыграли ключевую роль в стабилизации китайского фондового рынка после недавнего спада, пишет агентство Bloomberg. Инвесткомпания Central Huijin, являющаяся "дочкой" китайского суверенного фонда China Investment Corp., ранее в этом месяце заявила, что продолжит наращивать вложения в EFT.

Всплески объемов торгов в ряде ETF позволяют предположить, что госфонды активно скупают как акции "голубых фишек", так и небольших по размеру компаний.

Как отмечают в UBS, "команда" китайских госфондов влила 1,24 трлн юаней в фондовый рынок с июля по сентябрь 2015 года, чтобы сдержать его спад. В этом году вливания пока существенно ниже, и потенциал их роста в случае экстренных условий сохраняется, говорится в обзоре UBS.

Индекс CSI 300 поднялся более чем на 7% в этом месяце, тогда как индикатор акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, увеличился более чем на 10%. Некоторые инвесторы в связи с этим видят потенциал для дальнейшего роста рынка материкового Китая.