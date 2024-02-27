Контракт Фамила Садыгова в правлении "Газпрома" продлен на пять лет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" продлил контракт в качестве члена правления зампреду по финансам Фамилу Садыгову на следующие пять лет, сообщил эмитент.

Садыгов родился в 1968 году в Нахичевани. Он окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе (Москва)., стал кандидатом экономических наук. До 2004 года он работал заместителем министра России по налогам и сборам, с 2005 по 2009 год - заместителем руководителя Федерального казначейства, а затем занимал пост заместителя председателя правления Газпромбанка. В 2019 он был приглашен в "Газпром".

"Передо мной, как новым руководителем финансово-экономического блока, поставлена задача повышения эффективности финансово-экономической деятельности группы "Газпром", обеспечение стабильности по всем обозначенным направлениям, прозрачности финансово-экономического блока "Газпрома", - комментировал свое назначение финансист вскоре после вступления в должность.

Также продлен контракт начальнику юридического департамента Сергею Кузнецу и начальнику департамента добычи Сергею Меньшикову. Меньшиков также возглавляет департамент добычи (307) концерна с 2019 года. Прежде он руководил ООО "Газпром добыча Надым". Кузнец возглавил юридический департамент (104) в 2019 году. Ранее он был заместителем начальника этого департамента.