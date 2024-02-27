Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Контракт Фамила Садыгова в правлении "Газпрома" продлен на пять лет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" продлил контракт в качестве члена правления зампреду по финансам Фамилу Садыгову на следующие пять лет, сообщил эмитент.

Садыгов родился в 1968 году в Нахичевани. Он окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе (Москва)., стал кандидатом экономических наук. До 2004 года он работал заместителем министра России по налогам и сборам, с 2005 по 2009 год - заместителем руководителя Федерального казначейства, а затем занимал пост заместителя председателя правления Газпромбанка. В 2019 он был приглашен в "Газпром".

"Передо мной, как новым руководителем финансово-экономического блока, поставлена задача повышения эффективности финансово-экономической деятельности группы "Газпром", обеспечение стабильности по всем обозначенным направлениям, прозрачности финансово-экономического блока "Газпрома", - комментировал свое назначение финансист вскоре после вступления в должность.

Также продлен контракт начальнику юридического департамента Сергею Кузнецу и начальнику департамента добычи Сергею Меньшикову. Меньшиков также возглавляет департамент добычи (307) концерна с 2019 года. Прежде он руководил ООО "Газпром добыча Надым". Кузнец возглавил юридический департамент (104) в 2019 году. Ранее он был заместителем начальника этого департамента.

Газпром Газпромбанк Фамил Садыгов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Macy's зафиксировала чистый убыток в IV финквартале и обнародовала новую стратегию

Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях

Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях

Минпромторг отметил, что производители шин адаптировались к новым реалиям

Минпромторг отметил, что производители шин адаптировались к новым реалиям

Банк России не планирует отменять ограничения на снятие наличной валюты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });