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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Росморпорт оценил инвестиции в портовые проекты до 2030 года в 400 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиции в проекты строительства и развития российских морских портов в рамках разрабатываемой федеральной программы "Транспорт" до 2030 года оцениваются в 400 млрд рублей, сообщил замгендиректора по капитальному строительству ФГУП "Росморпорт" Владимир Аборнев на конгрессе "Гидротехнические сооружения и дноуглубление".

"Предварительно оценочный объем инвестиций как федерального бюджета, так и частных инвестиций оценивается в районе 400 млрд рублей", - сказал Аборнев, отметив, что около 100 млрд рублей из них - это средства федерального бюджета, остальное - частных инвесторов.

Планируемый прирост портовых мощностей до 2030 года оценивается в районе 220 млн тонн, добавил он.

Объем дноуглубительных работ в этот период в рамках реализации портовых инвестпроектов оценивается в районе 35 млн кубических метров. При этом ежегодный объем стандартных дноуглубительных работ в рамках деятельности "Росморпорта" составляет порядка 15 млн кубометров.

Говоря о ближайших планах Аборнев отметил развитие порта Усть-Луга, где планируется продолжить развитие проектов "Еврохима", "Ультрамара" и" Новотранса". На Дальнем Востоке он выделил проекты в портах Владивосток, Восточный и Находка, в том числе планы по развитию контейнерного терминала ВСК ("Восточная стивидорная компания"). Продолжает активно развиваться порт Ванино с проектами терминалов "ВаниноТрансУголь" и "Дальтрансуголь", а также морской терминал "Порт Эльга". На юге планируется строительство причалов группы ОЗК в порту Новороссийск. Большой потенциал развития имеют порты Каспия, сообщил Аборнев.

ФГУП "Росморпорт" - один из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 59 морских портах, расположенных в 24 регионах.

Росморпорт Росморречфлот Владимир Аборнев
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