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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", - сказал он.

Как сообщалось, 21 января на комплексе по переработке стабильного конденсата "НОВАТЭКа" в Усть-Луге произошло возгорание в результате внешнего воздействия. Через три дня компания возобновила отгрузку нефтепродуктов. Тогда речь шла об отгрузке нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания, сообщали источники "Интерфакса". Кроме того, экспортировался и стабильный газовый конденсат, из которого ранее на комплексе производились нефтепродукты.

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В конце января Минэнерго также сообщило, что "работа терминала перевалки нефтепродуктов порта Усть-Луга восстановлена, а нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Усть-Луге ориентированы на экспорт нефтепродуктов и не участвуют в обеспечении внутреннего рынка моторными топливами 5 экологического класса".

В порту Усть-Луга расположено несколько терминалов разных компаний.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

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В 2022 году комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,8 млн т товарной продукции, в том числе 4,2 млн т легкой и тяжелой нафты, 1 млн т керосина, 1,5 млн т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), 78 тыс. т СУГ.

На предприятии реализуется проект строительства установки гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута) с сопутствующим расширением производственной мощности.

Николай Шульгинов НОВАТЭК Усть-Луга
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