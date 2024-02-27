Рубль во вторник немного укрепился к бивалютной корзине перед февральской уплатой налогов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань немного подешевели, евро не изменился на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль подрос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат февраля.

Курс доллара США составил 92,05 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 32 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100 руб./EUR1, подорожав на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,49 копейки, до 95,63 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,6 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повысился к бивалютной корзине по итогам вторника в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов в среду, 28 февраля. В этот день им предстоит перечислить в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль. При этом ранее рубль нейтрально отреагировал на введение в действие новых антироссийских санкций, так как в значительной степени они уже были учтены рынком.

В целом, за период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля – 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские – 161, европейские - 151, австралийские – 86.

Таким образом, число российских лиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6 тыс. На данный момент оно составляет 6063 по сравнению с порядка 1000 по состоянию на 20 февраля 2022 года и 5444 на конец прошлого года, свидетельствует статистика системы X-Compliance.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, пара "доллар-рубль" во вторник балансировала вблизи отметки 92 руб./$1; рубль пользовался приближением пика налогового периода, но этот фактор отыгрывался довольно слабо.

"Рост рубля мог бы быть более уверенным, и мы ждали доллар ближе к 91 на этой неделе, однако спрос на иностранную валюту, по-видимому, остается повышенным. Конечно, не стоит забывать и о том, что доходы отечественных экспортеров находятся под давлением относительно низких цен на нефть и газ, установившихся с конца осени 2023 года, санкционных эффектов, добровольного сокращения Россией добычи сырья в рамках договоренностей с ОПЕК+. При этом обращают на себя внимание высокие бюджетные расходы. Стабилизировать курс помогают меры валютного контроля и жесткая денежно-кредитная политика. Краткосрочно ожидаем движение доллара в пределах 91-93 рублей с потенциалом выхода ближе к верхней границе по завершении налогового периода", - говорит Бахтин.

"Рубль сегодня укрепился по отношению к доллару США, торгуется выше отметки 92 за доллар. Рост рубля связан со снижением неопределенности относительно ограничений со стороны ЕС и США. Также национальную валюту поддерживает налоговый период, в рамках которого экспортеры реализуют часть валютной выручки. В краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть

Нефтяные котировки повышаются вечером во вторник после слабого снижения днем. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысилась на 0,75%, до $83,13 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,92%, до $78,28 за баррель.

Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Красном море, что ведет к повышению стоимости и задержке грузоперевозок, пишет Trading Economics.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 февраля на 58,96 копейки, до 92,0425 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,62 копейки, до 99,9214 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 58,73 копейки по отношению к понедельнику и составил 92,06 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 43,78 копейки, подешевев до 92,0697 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 311,232 млн, из которых $367,392 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $943,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 18,24 копейки, до 99,9753 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 14,59 копейки, до 99,947 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR870,951 млн, из которых EUR411,119 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR459,832 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 27 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 февраля, банки разместили 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 422,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,73% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 15,74% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались во вторник на прежнем уровне - 15,95% и 15,77% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта и составила 14,84% годовых.