Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Мосбиржа запустит фьючерсы и премиальные опционы на акции Совкомбанка

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 5 марта начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции Совкомбанка, говорится в сообщении торговой площадки.

Параметры поставочного фьючерса: лот - 100 акций, код базового актива - SVCB, короткий код - SC. К торгам будут допущены фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Также инвесторам станут доступны три серии премиальных опционов на акции Совкомбанка с исполнением через одну, две недели и месяц. Лот опциона составит 100 акций, короткий код - SC.

Торги и расчеты по новым инструментам будут проводиться в рублях.

Торги акциями Совкомбанка на Мосбирже начались 15 декабря 2023 года.

Московская биржа Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2023г. 50% чистой прибыли по МСФО

Сбер не закладывал в бизнес-план доходы от роспуска резервов по заблокированным активам

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Swisscom может купить итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });