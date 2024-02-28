Мосбиржа запустит фьючерсы и премиальные опционы на акции Совкомбанка

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 5 марта начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции Совкомбанка, говорится в сообщении торговой площадки.

Параметры поставочного фьючерса: лот - 100 акций, код базового актива - SVCB, короткий код - SC. К торгам будут допущены фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Также инвесторам станут доступны три серии премиальных опционов на акции Совкомбанка с исполнением через одну, две недели и месяц. Лот опциона составит 100 акций, короткий код - SC.

Торги и расчеты по новым инструментам будут проводиться в рублях.

Торги акциями Совкомбанка на Мосбирже начались 15 декабря 2023 года.