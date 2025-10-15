Выпуск свинца и цинка в мире в 2025-2026 годах будет превышать спрос

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Производство свинца и цинка в мире будет превышать спрос в 2025 и 2026 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG).

Выпуск рафинированного свинца в этом году, как ожидается, увеличится на 2% - до 13,34 млн тонн. В основном это будет обусловлено повышением производства в Канаде, Германии, Индии, Мексике, Швеции и Бразилии, при этом в Казахстане, Великобритании и США ожидается сокращение выпуска.

В 2026 году производство в мире вырастет на 1% и достигнет 13,47 млн тонн благодаря наращиванию выпуска Бразилией и Индией, а также восстановлению в Казахстане. При этом в Китае и Великобритании будет зафиксировано снижение, прогнозируют эксперты.

Глобальное потребление свинца в этом году может повыситься на 1,8% и составить 13,25 млн тонн, в том числе в Европе - на 1,8%, в США - на 6,6%, в КНР - на 0,9%. В следующем году спрос на металл в мире, как ожидается, увеличится на 0,9% - до 13,37 млн тонн, причем в Китае будет отмечено сокращение на 1,7%.

Таким образом, в 2025 году на глобальном рынке сформируется переизбыток свинца в размере около 91 тыс. тонн, в будущем году профицит увеличится до 102 тыс. тонн, говорится в сообщении группы.

Выпуск рафинированного цинка в мире в текущем году, как ожидается, повысится на 2,7% - до 13,8 млн тонн.

В частности, производство в Китае вырастет на 6,2%. Также ожидается рост выпуска в Норвегии, где компания Boliden в марте завершила расширение производственных мощностей завода Odda на 150 тыс. тонн в год. Между тем прогнозируется уменьшение выпуска цинка в Италии и Японии из-за закрытия предприятий Glencore и Toho Zinc в этих странах, а также в Бразилии, Канаде, Мексике и Южной Корее.

В 2026 году мировой выпуск цинка поднимется на 2,4% и достигнет 14,13 млн тонн. Ожидается повышение в Бразилии, Канаде, Норвегии и Китае, а также в России после ожидаемого ввода в эксплуатацию цинкового электролизного завода в Верхнем Уфалее (Челябинская область).

Потребление металла в этом году может вырасти на 1,1% - до 13,71 млн тонн. В том числе в КНР ожидается повышение на 1,3%, в Европе - на 0,7%. Также эксперты предполагают подъем спроса в Индии, Японии, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме, а также сокращение в Бразилии и Южной Корее.

В 2026 году глобальный спрос на цинк увеличится на 1% и составит 13,86 млн тонн. В частности в КНР он поднимется на 0,1%, также прогнозируется повышение в странах Европы, Бразилии, Индии и США.

Глобальный профицит цинка в 2025 году ожидается на уровне 85 тысяч тонн, в следующем году - 271 тысячи тонн.

ILZSG, созданная ООН в 1959 году, предоставляет информацию о поставках и спросе на цинк и свинец, проводит исследования ситуации на мировых рынках этих металлов. Членами группы являются Австралия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Марокко, Намибия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Швеция, Турция и США, а также Европейский союз. На долю этих государств приходится свыше 85% добычи и потребления свинца и цинка в мире.