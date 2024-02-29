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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

ТМК не ожидает существенного влияния санкций на операционную деятельность

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент "Трубной металлургической компании" оценивает влияние санкций США и связанных с ними рисков на финансовое положение и операционную деятельность группы.

ТМК ожидает, что эти ограничительные меры не окажут существенного влияния на ее операционную деятельность.

"Группа будет предпринимать необходимые меры по поддержанию финансовой и экономической устойчивости", - говорится в отчете ТМК.

Как сообщалось, 23 февраля в SDN List были включены ПАО "ТМК", все заводы трубной компании, а также редомицилированная холдинговая компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг".

США ТМК Трубная металлургическая компания
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