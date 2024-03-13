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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Госдума и правительство разработают предложения насчет новой налоговой политики

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Основные модальности прогрессивной шкалы налогообложения будут разработаны и предложены Госдумой и правительством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

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По его словам, проработка этих вопросов сейчас ведётся.

Так Песков ответил на вопрос, о каких параметрах новой налоговой политики может идти речь в свете слов президента РФ, который выступил за прогрессивное налогообложение.

Как отметил Песков, президент говорил о справедливости налогообложения.

"Говоря о справедливости, конечно, он говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, больше доходов и получают. Вот в этом основной принцип справедливости", - сказал он.

Дмитрий Песков Госдума правительство РФ
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