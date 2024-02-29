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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Биржевые цены на топливо после двух дней снижения снова перешли к росту

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на моторное топливо снова перешли к росту после непродолжительного снижения на новостях о запрете экспорта бензина с 1 марта, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость Аи-92 по итогам торгов в четверг выросла на 1,03%, до 47 204 руб./т, Аи-95 - на 0,29%, до 56 160 руб./т.

Биржевые цены на дизельное топливо также увеличились по каждому из сортов: зимний подорожал на 0,74%, до 63 944 руб./т, межсезонный - на 1,63%, до 58 454 руб./т, летний - на 0,36%, до 58 967 руб./т.

Как сообщалось, биржевые цены на моторное топливо после почти двухнедельного роста развернулись вниз 27 февраля после заявлений правительства о планах ввода запрета на экспорт бензина с 1 марта.

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал такую меру превентивной: "Мы смотрим вперед и обеспечиваем баланс спроса и предложения на будущее. Эта мера будет действовать только по автомобильным бензинам и будет применена с 1 марта на шесть месяцев".

Александр Новак СПбМТСБ
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