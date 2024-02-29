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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Объем выдачи ипотеки в РФ в январе снизился на 3,5%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе 2024 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 271,7 млрд рублей, что на 3,5% меньше, чем в январе 2023 года (281,6 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных за первый месяц года кредитов снизилось по сравнению с январем прошлого года на 1,8% (75,9 тыс. против 77,3 тыс.).

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Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в январе увеличился на 132,9 млрд рублей, или на 0,7%, до 18 трлн 339,8 млрд рублей. Годовые темпы роста портфеля за месяц увеличились до 29,7% с 29,5%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в январе, увеличилась до 8,43% с 7,91% в декабре.

Средний размер одного ипотечного кредита в январе составил 3,578 млн рублей, что на 10,3% меньше, чем в декабре 2023 года (3,990 млн рублей). Годовые темпы роста этого показателя в январе стали отрицательными (- 1,8%) после 0,9% в декабре и 5,1% в ноябре.

Средневзвешенный срок кредита в январе 2024 года уменьшился на 5,7 месяца - до 296,6 месяца с рекордных 302,3 месяца (25 лет и 2,3 месяца) в декабре.

ЦБ РФ Банк России
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