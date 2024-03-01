"Мосэнерго" снизило чистую прибыль по РСБУ в 2023 г. на 7%, EBITDA - на 5,3%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" снизило чистую прибыль по РСБУ в прошлом году на 7% в сравнении с 2022 годом, до 19,26 млрд руб., сообщила компания.

Показатель EBITDA при этом составил 39,12 млрд руб. после 41,29 млрд руб. годом ранее (-5,25%).

Выручка компании увеличилась на 8,9%, составив 247,15 млрд руб. Себестоимость также увеличилась - на 8,8%, до 223,34 млрд руб.

Как отмечается в отчетности компании, совет директоров планирует собраться в апреле-мае, чтобы дать рекомендацию по дивидендам. Собрание акционеров с этим вопросом на повестке ожидается в июне.

Недавно стало известно, что "Мосэнерго" планирует также 28 марта созвать внеочередное собрание акционеров для утверждения устава компании в новой редакции и досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.