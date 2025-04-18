Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2024 году снизилась в 1,8 раза

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2024 г. снизилась в 1,8 раза по сравнению с 2023 г., до 10,85 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 261,96 млрд руб. (+6%).

Себестоимость продаж выросла на 10,2%, до 246,02 млрд руб.

Прибыль от продаж составила 13,72 млрд руб. (-36,5%).

Капзатраты по итогам 2024 г. оценивались в 30,05 млрд руб. против 23,64 млрд руб. годом ранее.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.