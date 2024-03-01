ЦБ задумался о "фонде снижения концентрации рисков" вместо фонда поддержки банков при форс-мажорах

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ переосмыслил идею автономного фонда поддержки банковского сектора, создание которого он предложил обсудить в 2022 году: вместо помощи банкам в стрессовых ситуациях фонд может поспособствовать снижению их рисков концентрации за счет выкупа кредитов или выдачи поручительства.

Концепция фонда была опубликована в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы. Такой фонд мог бы стать коллективным буфером капитала для банков и формироваться за счет взносов участников рынка по аналогии с фондом страхования вкладов. В перспективе одной из его функций стала бы поддержка банков в стрессовых ситуациях (к примеру, если потери банка связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся рисковых бизнес-моделей).

В пятницу на встрече руководства ЦБ с банкирами первый зампред Банка России Дмитрий Тулин предложил альтернативную идею.

"Фонд страхования вкладов у нас сейчас растет, выплат по страховым случаям очень мало. В целом мы не хотим увеличивать нагрузку. Относительные излишки, которые могут скапливаться в этом фонде, могут перекочевать в "фонд-близнец", туда сбрасываться. А "фонд-близнец", где будут накапливаться денежные средства, может служить финансовым источником для исполнения обязательств по сделкам, которые управляющая компания этого фонда будет предлагать банкам для снижения концентрации. Ему можно будет переуступать либо поручительства, или гарантии получать от этого фонда. Либо можно рассуждать о кредитно-дефолтных свопах, наше законодательство позволяет это сделать", - заявил он.

Если банки не могут или не хотят договориться о синдицировании кредитных рисков, то они могут обратиться в фонд. "То есть будет перераспределение кредитного риска внутри банковского сектора, но уже в виде квазирыночных сделок не друг с другом, а с этим фондом", - добавил Тулин.

"Мысль, конечно же, не стоит на месте. Мы попытаемся все варианты исследовать, обговорить их внутри себя с профессиональным сообществом", - сказал он в беседе с журналистами, комментируя новую концепцию фонда.

"Кто-то этим фондом должен будет управлять. Кто – вопрос тоже открытый. Либо это агентство (АСВ - ИФ), но тогда им нужно дополнительные компетенции развивать у себя для совершения каких-то операций с банками. Либо это может другая управляющая, вопрос опять же открытый", - сказал он.