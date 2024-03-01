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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Участие офшоров в СПИК могут уточнить, предусмотрев заключение контрактов без льгот

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает уточнить требования к инвесторам, заключающим специальные инвестиционные контракты (СПИК) и имеющим зарегистрированных в офшорах иностранных владельцев. Проект изменений в постановление правительства РФ № 708 (устанавливает правила заключения СПИК) размещен министерством на regulation.gov.ru.

Если сейчас СПИКи не могут заключать подконтрольные офшорным компаниям инвесторы, то в случае принятия подготовленных Минпромторгом поправок участником СПИК на общих условиях нельзя будет стать при доле иностранного офшора более 25%.

При этом инвестору или привлеченной им компании, доля офшора в капитале которых превышает 25%, можно будет заключить СПИК без предоставления положенных участнику специнвестконтракта мер поддержки (СПИК помимо статуса российской продукции и допуска к госзакупкам предполагает предоставление налоговых льгот, особых условий аренды земельных участков и доступа к инфраструктуре).

"В случае, если доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 25% процентов в уставном (складочном) капитале юридического лица, данным юридическим лицом может быть заключен СПИК без использования мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предоставление которых осуществляется в соответствии с положениями бюджетного законодательства РФ", - говорится в пояснительной записке к проекту.

СПИК Минпромторг РФ
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