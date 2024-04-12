Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Правительство уточнило участие офшоров в СПИКах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило постановление, уточняющее требования к инвесторам, заключающим специальные инвестиционные контракты (СПИК) и имеющим зарегистрированных в офшорах иностранных владельцев.

Поправки к постановлению правительства № 708 (устанавливает правила заключения СПИК) опубликован на портале официальной правовой информации.

Если ранее СПИКи не могли заключать подконтрольные офшорным компаниям инвесторы, то после принятия поправок участником СПИК на общих условиях нельзя будет стать при доле иностранного офшора более 25%.

При этом инвестору или привлеченной им компании, доля офшора в капитале которых превышает 25%, теперь можно заключать СПИК без предоставления положенных участнику специнвестконтракта мер поддержки (СПИК помимо статуса российской продукции и допуска к госзакупкам предполагает предоставление налоговых льгот, особых условий аренды земельных участков и доступа к инфраструктуре).

"В случае, если доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия или предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) превышает 25% процентов в уставном (складочном) капитале юридического лица, таким юридическим лицом может быть заключен специальный инвестиционный контракт без использования мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предоставление которых осуществляется в соответствии с положениями бюджетного законодательства РФ", - говорится в постановлении правительства.

Правительство СПИК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авария произошла на шахте в Белгородской области, горняков эвакуируют

Иноагентами признаны Илья Барабанов и Ася Казанцева

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

В России заблокировали "Полит.ру"

В России заблокировали "Полит.ру"

Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

Аномальные тепло и холода ожидаются в разных регионах России в ближайшие дни

Обществознание исключат из программы 6-8 классов с сентября 2025 года

Обществознание исключат из программы 6-8 классов с сентября 2025 года
Паводок в России

В Курганской области из-за паводка эвакуированы уже около 7 тысяч человек

Минэкономразвития сообщило о создании бесплатного фотобанка с достопримечательностями

Минэкономразвития сообщило о создании бесплатного фотобанка с достопримечательностями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });