Правительство уточнило участие офшоров в СПИКах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило постановление, уточняющее требования к инвесторам, заключающим специальные инвестиционные контракты (СПИК) и имеющим зарегистрированных в офшорах иностранных владельцев.

Поправки к постановлению правительства № 708 (устанавливает правила заключения СПИК) опубликован на портале официальной правовой информации.

Если ранее СПИКи не могли заключать подконтрольные офшорным компаниям инвесторы, то после принятия поправок участником СПИК на общих условиях нельзя будет стать при доле иностранного офшора более 25%.

При этом инвестору или привлеченной им компании, доля офшора в капитале которых превышает 25%, теперь можно заключать СПИК без предоставления положенных участнику специнвестконтракта мер поддержки (СПИК помимо статуса российской продукции и допуска к госзакупкам предполагает предоставление налоговых льгот, особых условий аренды земельных участков и доступа к инфраструктуре).

"В случае, если доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия или предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) превышает 25% процентов в уставном (складочном) капитале юридического лица, таким юридическим лицом может быть заключен специальный инвестиционный контракт без использования мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предоставление которых осуществляется в соответствии с положениями бюджетного законодательства РФ", - говорится в постановлении правительства.