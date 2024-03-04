Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем прошлой пятницы на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется выше $83,5 за баррель) и позитивного настроя на внешних фондовых площадках. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%, лидируют в росте акции "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3281,07 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1129,09 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 91,55 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+2%), "Газпром нефти" (+1,5%), АФК "Система" (+1,3%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "МТС" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает продолжения роста российского рынка акций, при этом индекс МосБиржи может достигнуть отметки 3300 пунктов в самое ближайшее время.

"Предпочтение отдаем акциям "Полюса" на фоне роста мировых цен на золото. Лучше рынка могут быть также расписки "Русагро", которая в понедельник опубликует финансовую отчетность. Надеемся, что менеджмент предоставит информацию по статусу редомициляции. Ожидаем повышенный спрос на акции ИТ-компаний", - отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", текущая короткая торговая неделя на рынке акций РФ будет насыщенной на корпоративные события, на фоне которых не исключается повышенная волатильность в отдельных бумагах. Несколько эмитентов опубликуют результаты за 2023 год ("МТС", "РусГидро", "Русагро"), но вес этих акций в индексе МосБиржи небольшой, поэтому реакция рынка на их результаты не должна существенно отразиться на динамике индикатора. В то же время предпосылок для обновления максимумов по индексу пока не просматривается, полагают аналитики.

Опубликованный на прошлой неделе протокол февральского заседания Банка России подтверждает ожидания о сохранении жесткой денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, что сдерживает позитивные настроения инвесторов. С технической точки зрения индекс МосБиржи подобрался к верхней границе бокового диапазона (3290 пунктов), выступающего сопротивлением, поэтому нельзя исключать снижения индекса к нижней границе диапазона (3000 пунктов), считают эксперты "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,2-1,1%, при этом S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,1%) обновили исторические максимумы за счет ралли бумаг технологического сектора.

Индекс S&P 500 завершил "в плюсе" шестнадцатую неделю из последних восемнадцати, чего не происходило с апреля 1971 года, по данным Dow Jones Market.

Опубликованные в пятницу статданные указали на ослабление промышленной активности и ухудшение потребительских настроений в США. Это, в свою очередь, уменьшило опасения аналитиков относительно того, что Федеральная резервная система будет медлить со снижением процентных ставок. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта, по данным Trading Economic. Индекс ISM Manufacturing остается ниже пограничной отметки 50 пунктов уже шестнадцать месяцев подряд.

Индекс потребительского доверия в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 79,6 пункта - максимума с июля 2021 года. Эксперты не предполагали пересмотра.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Японский индекс Nikkei 225 впервые превысил отметку 40000 пунктов на сильной корпоративной отчетности, а также за счет роста цен акций представителей полупроводниковой отрасли.

Розничные продажи в Южной Корее в январе выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным статуправления. Подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Промышленное производство в стране увеличилось на 12,9%, в то время как средний прогноз экспертов составлял 6,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались, сделав передышку после резкого подъема в конце прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $83,56 за баррель (+0,02% и +2% в пятницу), апрельская цена WTI - $79,89 за баррель (-0,1% и +2,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

Причиной существенного подъема цен в пятницу стали опасения относительно дальнейшего усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как более ста человек в секторе Газа погибли в очереди за гуманитарной помощью, еще 760 пострадали. По данным органов здравоохранения в секторе Газа, это стало результатом ударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по мирным жителям.

Тем временем, ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.