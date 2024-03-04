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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

ЦБ Швейцарии увеличил убыток до 3,2 млрд франков в 2023 году

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB) получил по итогам 2023 года чистый убыток в размере 3,2 млрд франков ($3,6 млрд), сообщается в окончательной отчетности ЦБ.

В 2022 году убыток составлял 132,5 млрд франков.

SNB в прошлом году зафиксировал прибыль в размере 4 млрд франков по позициям в иностранной валюте и убыток в 8,5 млрд франков по позициям в нацвалюте, говорится в сообщении.

При этом стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 1,7 млрд франков. На конец декабря драгметалл стоил 55 593 франка за килограмм, что на 3,1% превысило его цену годом ранее. Между тем объем золота не изменился - 1,04 тыс. тонн.

Процентные и дивидендные доходы банка составили соответственно 10,1 млрд и 3,6 млрд франков.

SNB заявил, что в связи с убытком он не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2023 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.

Швейцария SNB Швейцарский национальный банк
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