Один из двух основных владельцев "Владморрыбпорта" выставил оферту миноритариям

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Александр Евдокимов, владеющий 47,371% (47,6% обыкновенных) акций ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владморрыбпорт", стивидорная компания в порту Владивосток, входит в ГК "ТИГР" Сергея Дарькина), направил миноритариям обязательное предложение о выкупе акций, сообщила компания.

Стоимость выкупа установлена на уровне 442 рублей за акцию номиналом 1 рубль.

Заявления от миноритариев будут приниматься в течение 70 дней со дня поступления предложения (28 февраля 2024 года).

Уставный капитал "Владморрыбпорта" составляет 9 980 511 рублей, он разделен на 9 933 210 обыкновенных (99,53% от общего числа ценных бумаг) и 47 301 привилегированную акцию (0,47%) номиналом 1 рубль.

Основным владельцем стивидора, согласно списку аффилированных лиц АО на начало 2024 года, является ООО "Геотэкс" (Москва), которому принадлежат 51,9% уставного капитала (52,14% обыкновенных акций). По данным ЕГРЮЛ, 67,99% капитала "Геотэкса" владеет ООО "Тигр-Инфраструктура" (Москва), 22,01% - президент и владелец ПАО "ТИГР" Дарькин, 10% - Дмитрий Мартынов.

По данным ЕГРЮЛ, Евдокимову принадлежит порядка десяти компаний, в том числе ООО "Рыбинвесткомпани" (Москва), которое специализируюется на оптовой торговле рыбой и морепродуктами.

"Геотэкс" и Евдокимов (через ООО "Берег-Ост") владеют, соответственно, 52% и 48% капитала ООО "Владивостокский рыбный терминал" (Владивосток), которое работает на территории "Владморрыбпорта".

"Владивостокский морской рыбный порт" - универсальный перегрузочный комплекс, способный осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. Производственные мощности расположены на 10 причалах порта Владивосток с глубинами от 9,75 до 11,5 метра. Чистая прибыль ОАО в 2022 году - 419 765 тысяч рублей.