Сбербанк провел ротацию менеджеров территориальных подразделений

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк провел ротацию топ-менеджеров ряда территориальных банков, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Генеральным директором "СберЛизинга" назначен Виктор Вентимилла Алонсо, до этого занимавший должность председателя Северо-Западного банка. Ранее "СберЛизинг" возглавлял Вячеслав Спиров (банк не уточняет, остался ли он в группе).

Северо-Западный банк возглавит Дмитрий Суховерхов. Вместо него руководителем Уральского банка станет Петр Колтыпин, ранее руководивший Волго-Вятским банком.

Председателем Волго-Вятского банка назначен Александр Анащенко. Вместо него Поволжский банк возглавит Наталия Цайтлер, ранее руководившая Центрально-Черноземным банком.

Руководителем Центрально-Черноземного банка станет Александр Абрамкин. Вместо него Байкальский банк возглавит Рушан Сахбиев (бывший заместитель председателя - управляющий отделением "Банк Татарстан" Волго-Вятского банка).

Предполагается, что эти руководители официально вступят в должность в начале апреля.