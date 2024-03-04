Банк России отметил рост числа сделок физлиц с акциями малознакомых эмитентов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Интерес розничных инвесторов к акциям второго и третьего эшелона в 2023 году заметно увеличился на фоне отсутствия новых инвестидей, ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий, говорится в "Обзоре финансовых инструментов", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Доля второго и третьего уровней листинга в оборотах по рынку акций в отдельные месяцы достигала 10-12% и 17-22% соответственно, отмечают аналитики ЦБ. Рост объемов торгов акциями за пределами первого эшелона произошел в основном за счет физлиц, доля которых в оборотах составляла 80-90%.

"Требования к эмитенту, раскрытию информации, объему free float, а также дневному медианному объему торгов для второго уровня листинга являются менее строгими по сравнению с первым (высшим котировальным списком), а для третьего отсутствуют вовсе. Таким образом, эти бумаги могут рассматриваться в качестве объектов для спекулятивных сделок из-за специфики их ценообразования, связанной с доступностью информации", - говорится в обзоре.

В целом нетто-покупки акций второго и третьего уровней листинга розничными инвесторами в 2023 году в основном режиме торгов составили 11,3 млрд рублей. При этом поведение физлиц (совершение преимущественно покупок/продаж) различалось в зависимости от стажа, замечают аналитики. Так, за год инвесторы со стажем от 3 лет совершили нетто-продажи акций второго и третьего эшелонов на сумму 9,6 млрд рублей, со стажем 1-3 года - нетто-покупки на 13,5 млрд рублей.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в сделках розничных инвесторов все же преобладают акции первого эшелона. "Количество уникальных участников торгов этими инструментами в месячном выражении на протяжении 2023 года превышало в 3-5 раз аналогичный показатель для второго и третьего эшелонов по отдельности", - говорится в обзоре. Число уникальных клиентов в акциях первого уровня листинга не опускалось ниже 1 млн лиц (за исключением января 2023 года), а на пике - превзошло 1,5 млн. По другим уровням количество уникальных клиентов находилось в диапазоне 200-500 тысяч.