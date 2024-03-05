Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 0,4%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС может не торопиться со снижением ставок. "Хорошая новость в том, что рынок труда и экономика процветают, благодаря чему Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может позволить себе не спешить с принятием решений", - говорится в его статье на сайте регионального банка. При этом Бостик опасается, что первое снижение ставок может вызвать резкий рост спроса, который приведет к ускорению инфляции.

Между тем аналитик Bank of America Савита Субраманиан улучшила прогноз для индекса S&P 500 на конец 2024 года до 5400 пунктов с ранее ожидавшихся 5000 пунктов. Несмотря на оптимизм, она не исключает возможности временного снижения рынка акций. По словам эксперта, с 1929 года откаты рынка в среднем на 5% происходили три раза в год, а 10%-ные коррекции случаются раз в год.

Акции Apple Inc. подешевели на 2,5% в понедельник после новостей о том, что Европейская комиссия оштрафовала ее более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что компания почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

Капитализация Vista Outdoor уменьшилась на 3,3%. Совет директоров производителя стрелкового оружия и товаров для отдыха на открытом воздухе отклонил предложение о покупке со стороны инвесткомпании MNC Capital Partners с оценкой примерно в $2,9 млрд.

Рыночная стоимость Tesla сократилась на 7,2% после новостей о том, что адвокаты ее акционеров, добившиеся в январе аннулирования рекордного компенсационного пакета главы компании Илона Маска, просят присудить им вознаграждение за услуги в виде акций автопроизводителя на $5,6 млрд.

Бумаги New York Community Bancorp рухнули в цене на 23,1%. Агентство Moody's второй раз за месяц снизило кредитный рейтинг банка.

Котировки акций Spirit Airlines снизились на 10,8%, JetBlue Airways - выросли на 4,3%. Авиакомпании из-за "регуляторных препятствий" расторгли договор о своем слиянии. Предполагалось, что JetBlue купит Spirit за $3,8 млрд.

Сеть универмагов Macy's Inc. в воскресенье получила улучшенное предложение от инвесткомпаний Arkhouse Management и Brigade Capital Management, которые теперь оценивают ее примерно в $6,6 млрд против $5,8 млрд ранее. Бумаги ритейлера подскочили в цене на 13,6%.

Акции производителя обуви Deckers Outdoor и Super Micro Computer Inc., выпускающей комплектующие для компьютеров, подорожали на 2,6% и 18,7% соответственно на новостях об их предстоящем включении в расчет Standard & Poor's 500.

Рыночная стоимость производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems Holdings повысилась на 2,1% после того, как Boeing Co. подтвердила факт проведения переговоров о его покупке. Капитализация Boeing выросла на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 38989,83 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,12% - до 5130,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,41% и составил 16207,51 пункта.