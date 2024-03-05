Индекс МосБиржи на старте торгов превысил 3300 п. впервые с февраля 2022 г.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов во вторник превысил психологически важный рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков капитала.

В первые секунды торгов индекс МосБиржи составил 3306,87 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1140,26 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,9%.

Лидируют в росте акции Polymetal (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Московской биржи" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%).

Майские фьючерсы на нефть Brent стоят $82,43 за баррель (-0,5%).