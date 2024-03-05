Сбербанк предложил раскрывать принципы аллокации в ходе IPO и SPO

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк выступает за раскрытие принципов удовлетворения заявок инвесторов в ходе первичных и вторичных размещений акций, хочет обсудить эту тему с регулятором и участниками рынка, заявила на пресс-завтраке директор управления электронных рынков банка Аиша Кубезова.

"Сбер предлагает повысить прозрачность аллокации при размещении акций на фондовом рынке. В частности, чтобы в момент проведения размещений эмитенты акций во время сбора заявок от инвесторов раскрывали принципы распределения, по аналогии с раскрытием финансовой отчетности. Мы планируем выдвинуть такую инициативу и обсудить ее с регулятором, эмитентами и профсообществом", - сказала она.

По ее словам, сейчас частные инвесторы не всегда понимают, по какому принципу тот или иной эмитент удовлетворяет их заявки на покупку бумаг.

"Это может вызывать недовольство. Если же эмитенты будут раскрывать принцип аллокации, это повысит прозрачность процесса, повлияет на удовлетворенность инвесторов и позволит им лучше планировать свои действия на фондовом рынке", - считает Кубезова.