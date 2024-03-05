Чистый убыток авиакомпании "Россия" в 2023 году вырос в 41 раз

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток авиакомпании "Россия" в 2023 году подскочил в 41 раз относительно убытка за 2022 год, до 21,6 млрд руб., сказано в годовой отчетности по МСФО "Аэрофлота" (контролирует 75% минус 1 акцию "России").

Выручка перевозчика выросла на 16%, до 118,4 млрд руб.

Краткосрочные обязательства на конец 2023 года были на уровне 65,1 млрд руб. (против 64 млрд руб. на конец 2022 года), долгосрочные - 239,5 млрд руб. (против 208,1 млрд руб.).

Парк "России" на конец прошлого года, согласно отчетности, состоял из 136 самолетов, включая 78 отечественных Superjet 100.

Как сообщалось, вся группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") закончила 2023 год с чистым убытком по МСФО в размере 14 млрд руб. (против убытка в 50,4 млрд руб. в 2022 году). С учетом корректировки на эффект валютного курса, страхового урегулирования по самолетам, а также других неденежных корректировок впервые с 2019 года группа получила чистую прибыль - в размере 10,3 млрд руб. В 2022 году скорректированный убыток составил 41,4 млрд руб. Выручка группы в прошлом году подскочила на 48%, до 612,2 млрд руб., что выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который составил 598 млрд руб. и предполагал рост на 45%.

"Россия" входит в число крупнейших авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты - петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.