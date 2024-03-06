Латвийская airBaltic рассчитывает на участие в IPO властей Литвы и Эстонии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Латвийская авиакомпания airBaltic, наметившая IPO в 2024 году, предложила правительствам Литвы и Эстонии приобрести ее акции, сообщает агентство BNS со ссылкой на эстонские СМИ.

Председатель правления компании Мартин Гаусс заявил, что встретился с министром связи Литвы Марюсом Скуозисом и министром климата Эстонии Кристеном Михалом, которым представил планы IPO.

"У нас были такие переговоры, это все, что я могу сказать", - сказал глава airBaltic.

В литовском Министерстве коммуникаций и транспорта эту информацию BNS не прокомментировали.

Позже вице-президент airBaltic Мантас Врубляускас отметил, что министров лишь ознакомили с планами компании. Непосредственно предложений о продаже акций сделано не было.

"У нас были встречи и с литовскими, и с эстонскими министрами, и в целом мы рассказали им об изменениях в наших планах на этот год. (...) Мы не вносили предложение", - сказал Врубляускас журналистам.

В январе Скуодис отмечал, что Литва рассматривает возможность приобретения акций airBaltic. По его словам, обсуждаются возможные условия сделки, которые должны обеспечить базирование части самолетов перевозчика в Литве.

airBaltic, предлагающая полеты из всех трех столиц стран Балтии, в сентябре 2023 года наняла финансовых консультантов для предстоящего IPO, которое запланировано на вторую половину 2024 года. Гаусс недавно заявил, что продажа акций зависит от решений правительства Латвии.

Предполагается, что акции получат листинг на бирже Nasdaq Riga, а также на одной из крупных европейских бирж.

airBaltic в 2023 году перевезла около 4,5 млн пассажиров, что на 36% больше, чем в 2022 году. Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1 (которой владеет датский бизнесмен Ларс Тусен) - 2,03%.