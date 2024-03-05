Американская телекоммуникационная Viavi купит британского конкурента Spirent

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский поставщик телекоммуникационного оборудования Viavi Solutions договорился о покупке конкурирующей британской Spirent Communications с оценкой на уровне 1,005 млрд фунтов ($1,277 млрд), говорится в пресс-релизе компаний.

Акционеры Spirent получат по 172,5 пенса за каждую акцию. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Закрытие транзакции ожидается во втором полугодии 2024 года.

Акции Spirent подскочили в цене на 59,2% на торгах в Лондоне во вторник, до 172,6 пенса за штуку.