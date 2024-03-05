Эксперты усмотрели предпосылки для роста цен на подсолнечник в РФ к сентябрю

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Эксперты рынка масложировой продукции РФ, несмотря на высокий сбор подсолнечника в 2023 году (рост до рекордных 17,25 млн тонн, по данным Росстата), видят предпосылки для повышения цен на него.

Как показал проведенный агентством OleoScope опрос участников рынка, подъем может начаться в ближайшие полтора-два месяца или, что более вероятно, к началу нового сезона, то есть к сентябрю.

Как сообщает OleoScope, опрос показал, что сейчас пока нет предпосылок для подорожания подсолнечника, однако в дальнейшем на рынке могут появиться факторы, которые изменят этот тренд.

Согласно сообщению, в ГК "Благо" утверждают, что цены на подсолнечник сохранятся на текущем уровне до начала нового сезона, но есть небольшая вероятность, что культура подорожает в ближайшие 1,5-2 месяца, если произойдет рост мировых котировок на готовую продукцию.

При этом в ГК "ЭФКО" не видят перспектив для удорожания подсолнечного масла на внешнем направлении. В компании поясняют, что серьезное давление на рынок оказывает рекордный урожай южноамериканской сои. "Возможно, некоторое повышение цен вызовет снижение активности переработки подсолнечника на Украине во второй половине текущего сезона. Фактором повышения цен на внутреннем рынке может стать снижение запасов подсолнечника к концу сезона", - отмечают в компании.

Российский рынок, действительно, находится под давлением высоких остатков масличной культуры у сельхозпроизводителей, а также масла у переработчиков, эта ситуация будет сохраняться, уверены в ГК "Русагро". Однако, подчеркивают специалисты, в текущем положении заложены и предпосылки для роста цен. "Подсолнечное масло стало самым привлекательным в мире по стоимости, что вызывает увеличение спроса и потребления. Таким образом, в глобальном плане избыток подсолнечного масла будет постепенно снижаться, а продукт станет выходить на новые рынки", - пояснили в компании.

Вместе с тем в "Русагро" призвали осознавать, что рекордные урожаи подсолнечника не могут продолжаться вечно. "Мы с оптимизмом смотрим на следующий сезон, но считаем, что для повторения рекордов должны сложиться совсем уж уникальные погодные условия, поэтому оцениваем потенциал следующего урожая в России и на Украине более умеренно. А это также дает некоторые предпосылки для снижения предложения и роста мировых цен на подсолнечное масло", - заявили в компании, добавив, что "все названные выше факторы среднесрочные". "То есть они не "сыграют" прямо завтра. Скорее, движение наметится к новому сезону", - прогнозируют в "Русагро".

По данным OleoScope, подсолнечник к концу февраля в ряде регионов РФ стоил дороже, чем в начале текущего сезона (сентябрь 2023 года). Так, в центре цена тонны составляет 28,2 тыс. рублей (с НДС) против 26,7 тыс. рублей в сентябре, в Поволжье - 26,6 тыс. против 24 тыс. рублей. На юге и в Сибири цены чуть ниже - 27,2 тыс. и 29,2 тыс. рублей против 27,6 тыс. и 31 тыс. рублей соответственно.

"При этом рычагов для удорожания семечки становится все меньше. В начале марта уже началась небольшая просадка на внутреннем рынке, - указывают в агентстве. - Катализировать рост цен может более активная реализация сырья на маслоэкстракционные заводы с последующим увеличением продаж масла ключевым зарубежным покупателям".