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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Капзатраты "облачных" гигантов в 2025 году в 2,5 раза превысят вложения нефтяных

Так прогнозируют в Wells Fargo Investment Institute

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Общие капитальные затраты четырех крупнейших компаний сферы "облачной" инфраструктуры в 2025 году почти в 2,5 раза превысят затраты четырех крупнейших нефтяных компаний, сказано в прогнозе Wells Fargo Investment Institute.

В 2025 году совокупные капзатраты Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Microsoft Corp. составят почти $200 млрд, тогда как инвестиции BP plc, Chevron Corp., Exxon Mobil и Shell будут немногим более $80 млрд, прогнозирует организация.

В 2023 году "облачные" гиганты инвестировали около $140 млрд, нефтяные - примерно $80 млрд.

Размеры инвестпрограмм Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft стали значительно превышать вложения BP, Chevron, Exxon и Shell с началом пандемии коронавируса в 2020 году.

Такому положению дел способствует высокая активность в сфере строительства и модернизации центров обработки данных (ЦОД), пишет MarketWatch. Потребность в таких объектах выросла после коронавирусного кризиса и с выпуском в конце 2022 года чат-бота ChatGPT. Особенно востребованы ЦОД, которые могут удовлетворить высокие запросы клиентов, работающих в сфере искусственного интеллекта, отмечает ресурс.

Alphabet Exxon Mobil Meta Microsoft Wells Fargo Investment Institute Amazon ChatGPT
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