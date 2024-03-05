Сбербанк планирует инициировать банкротство "дочки" Dell в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Делл", говорится в сообщении на Федресурсе.

Банк планирует подать такое заявление в связи с неисполнением компанией требования по выплате долга в установленные законодательством сроки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Банк напомнил, что Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года полностью удовлетворил его требования о взыскании задолженности с ООО "Делл".

Согласно материалам дела, банк взыскивал с компании 57,6 млн рублей неосновательного обогащения по соглашению от 2019 года. "Делл" должна была оказывать Сбербанку услуги по технической поддержке программного обеспечения компании VMware (выступала третьим лицом по иску). При этом "Делл" в марте 2022 года в одностороннем порядке прекратила исполнение обязательств перед Сбербанком, отмечается в материалах дела.

Сбербанк России в начале апреля 2022 года попал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.

ООО "Делл" на 99% принадлежит нидерландской Dell International Holdings VIII B.V., еще 1% - у Dell Global Holdings III B.V. (также зарегистрирована в Нидерландах). Основным видом деятельности юрлица является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО.

В отчете за 2022 год говорилось, что компания импортирует товары Dell с целью их последующей реализации на территории РФ. При этом с марта 2022 года компания не ведет коммерческую деятельность, не продает, не обслуживает и не поддерживает продукты в РФ.

В 2022 году выручка ООО составила 9,8 млрд рублей против 55 млрд рублей в 2021 году. Чистый убыток составил 6,9 млрд рублей против прибыли в 1,1 млрд рублей в 2021 году.